Venti forti sulla città | alberi caduti altri pericolanti cartelli e pali danneggiati

Nella giornata del 13 aprile, la città ha subito venti intensi che hanno causato diversi danni. Alberi sono caduti o sono rimasti pericolanti, mentre cartelli e pali sono stati danneggiati dal vento. L’allerta gialla è stata dichiarata fin dalla mezzanotte e si è protratta per venti ore. La situazione ha interessato sia il centro che le zone marine della città.