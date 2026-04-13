Venti forti sulla città | alberi caduti altri pericolanti cartelli e pali danneggiati
Nella giornata del 13 aprile, la città ha subito venti intensi che hanno causato diversi danni. Alberi sono caduti o sono rimasti pericolanti, mentre cartelli e pali sono stati danneggiati dal vento. L’allerta gialla è stata dichiarata fin dalla mezzanotte e si è protratta per venti ore. La situazione ha interessato sia il centro che le zone marine della città.
LECCE – Le raffiche di vento erano attese tanto da dichiarare per tutta la giornata del 13 aprile, dalla mezzanotte alle successive venti ore, l’allerta gialla su Lecce e sul territorio delle marine. E, infatti, per precauzione, erano stati chiusi la villa comunale, il parco del Galateo, il.🔗 Leggi su Lecceprima.it
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