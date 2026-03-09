A Qualiano, in via Campana, cittadini segnalano una buca nel marciapiede causata da una pietra distaccata dal bordo. La cavità sottostante potrebbe provocare cedimenti e danni, creando un rischio per chi passa. La situazione è stata portata all’attenzione delle autorità locali, che dovranno intervenire per mettere in sicurezza l’area. Il problema riguarda un tratto di marciapiede soggetto a deterioramento.

Un’altra segnalazione arriva in via Campana a Qualianoo: una pietra distaccata dal bordo del marciapiede mostra una buca con una cavità sottostante che potrebbe provocare cedimenti e danni. Una nuova criticità segnalata dai residenti. Una nuova segnalazione è arrivata questa mattina in redazione e riguarda una buca comparsa subito sotto al marciapiede messa alla luce dal discacco di una pietra dal ciglio dello stesso. La criticità si trova in via Campana, a Qualiano. Secondo quanto riferito dai cittadini, la buca si è venuta fuori dopo il distacco di una pietra, rivelando una cavità sottostante che desta non poche preoccupazioni. La fotografia inviata documenta la pietra staccata e una cavità venuta alla luce. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

© Puntomagazine.it - Qualiano, nuova buca sotto il marciapiede: cittadini segnalano un rischio cedimento

Articoli correlati

Nuova buca in piazza Kennedy a Qualiano, rischio per la circolazioneSanità, Giuliano (UGL): “Al Sud una voragine di medici, qualità dell’assistenza non può dipendere dal luogo in cui si vive” UNICEF/Siria: i bambini...

Qualiano, Via Palumbo chiusa dopo il cedimentoSanità, Giuliano (UGL): “Al Sud una voragine di medici, qualità dell’assistenza non può dipendere dal luogo in cui si vive” UNICEF/Siria: i bambini...