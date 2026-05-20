Qualiano celebra la legalità | torna il Premio Terra Viva 2026

Il 23 maggio a Qualiano si svolge la nona edizione del Premio Terra Viva, un evento dedicato alla promozione della legalità. La manifestazione prevede la presenza di ospiti istituzionali, artisti e giovani, con l’obiettivo di mantenere viva la memoria e l’impegno civile. L’evento si svolge nella giornata di maggio e coinvolge diverse attività e interventi, in un contesto che mira a valorizzare la cultura della legalità attraverso incontri e momenti di confronto pubblico.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

Il 23 maggio a Qualiano la IX edizione del Premio Terra Viva: tra ospiti istituzionali, artisti e giovani per promuovere memoria e impegno civile. Si terrà venerdì 23 maggio 2026, alle ore 17:30, in Piazza del Popolo a Qualiano, la IX Edizione del Premio Nazionale “19 luglio 1992, Terra Viva, dalla parte della Legalità”, promossa dall’Associazione Terra Viva con il patrocinio del Comune di Qualiano e dell’Istituto di Istruzione Superiore G. Minzoni. L’iniziativa rappresenta uno degli appuntamenti più significativi del territorio dedicati alla promozione della cultura della legalità, della memoria e dell’impegno sociale, coinvolgendo istituzioni, scuola, associazionismo, arte e spettacolo. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it © Puntomagazine.it - Qualiano celebra la legalità: torna il Premio Terra Viva 2026 ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento 9^ edizione Premio Nazionale “19 luglio 1992, Terra Viva, dalla parte della legalità”Il premio Nazionale “19 luglio 1992, Terra Viva, dalla parte della legalità” dedicato alla memoria del Giudice Paolo Borsellino e Giovanni Falcone e... Premio Nereidi 2026: la Spezia celebra il legame tra uomo e mare? Punti chiave Chi sono i vincitori dei quattro percorsi tematici del premio? Come integrano le scuole la storia dei pescatori nelle lezioni? Quali... Premio Uniti per la Legalità: a Palermo il ricordo del Maxiprocesso e l’impegno antimafia(Teleborsa) - Nell’Aula Bunker Giovanni Falcone e Paolo Borsellino del carcere dell’Ucciardone di Palermo si è svolta la sesta edizione del Premio Uniti per la Legalità, organizzato dall’Unione Na ... finanza.repubblica.it 9^ edizione Premio Nazionale 19 luglio 1992, Terra Viva, dalla parte della legalitàIl premio Nazionale 19 luglio 1992, Terra Viva, dalla parte della legalità dedicato alla memoria del Giudice Paolo Borsellino e Giovanni Falcone e gli agenti delle loro scorte: Agostino Catalano, Em ... napolitoday.it