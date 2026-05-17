A La Spezia si è conclusa la cerimonia di consegna del Premio Nereidi 2026, dedicato a valorizzare il rapporto tra uomo e mare. Quest’anno, sono stati annunciati i vincitori dei quattro percorsi tematici del riconoscimento. Le scuole locali hanno organizzato attività didattiche che coinvolgono la storia dei pescatori, integrandola nel percorso educativo. La manifestazione ha visto la partecipazione di rappresentanti istituzionali, insegnanti e studenti, che hanno preso parte alle premiazioni e alle esposizioni legate al tema marittimo.

? Punti chiave Chi sono i vincitori dei quattro percorsi tematici del premio?. Come integrano le scuole la storia dei pescatori nelle lezioni?. Quali progetti hanno coinvolto le comunità di Lerici e Porto Venere?. In che modo la fotografia e la scrittura cambieranno la percezione del mare?.? In Breve Cerimonia prevista giovedì 21 maggio alle ore 9.00 presso la Sala del Consiglio.. Comitato organizzatore della Giornata del Mare unisce Spezia, Lerici e Porto Venere.. Quattro percorsi tematici includono Scuole, Educatori, Racconti e Click in Blu.. Iniziativa integra didattica scolastica con narrazione scritta e fotografia marinaresca.. La Sala del Consiglio della Provincia della Spezia ospiterà giovedì 21 maggio alle ore 9. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Premio Nereidi 2026: la Spezia celebra il legame tra uomo e mare

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