9^ edizione Premio Nazionale 19 luglio 1992 Terra Viva dalla parte della legalità

Da napolitoday.it 16 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

È stata annunciata la nona edizione del Premio Nazionale “19 luglio 1992, Terra Viva, dalla parte della legalità”, dedicato alla memoria del giudice Paolo Borsellino, del giudice Giovanni Falcone e degli agenti delle loro scorte. Tra i riconoscimenti assegnati ci sono stati anche quelli relativi a Agostino Catalano, Emanuela Loi, prima donna a far parte di una scorta e prima donna della Polizia di Stato in questa funzione. La cerimonia si terrà in una data prossima, con una cerimonia pubblica dedicata alla legalità.

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Il premio Nazionale “19 luglio 1992, Terra Viva, dalla parte della legalità” dedicato alla memoria del Giudice Paolo Borsellino e Giovanni Falcone e gli agenti delle loro scorte: Agostino Catalano, Emanuela Loi (prima donna a far parte di una scorta e anche prima donna della Polizia di Stato a. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

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Premio Nazionale 19 luglio 1992, Terra Viva, dalla parte della legalità, 9^ edizione 2026.

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