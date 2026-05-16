9^ edizione Premio Nazionale 19 luglio 1992 Terra Viva dalla parte della legalità

È stata annunciata la nona edizione del Premio Nazionale “19 luglio 1992, Terra Viva, dalla parte della legalità”, dedicato alla memoria del giudice Paolo Borsellino, del giudice Giovanni Falcone e degli agenti delle loro scorte. Tra i riconoscimenti assegnati ci sono stati anche quelli relativi a Agostino Catalano, Emanuela Loi, prima donna a far parte di una scorta e prima donna della Polizia di Stato in questa funzione. La cerimonia si terrà in una data prossima, con una cerimonia pubblica dedicata alla legalità.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui