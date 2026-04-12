A Copertino, un uomo di 50 anni è stato trasportato all’ospedale in auto dopo aver riportato una ferita da arma da taglio alla gola. Successivamente, l’uomo è deceduto. I carabinieri stanno conducendo le indagini e stanno cercando di identificare e rintracciare l’autore del gesto, che si è allontanato subito dopo aver accompagnato la vittima in ospedale.

Indagano i carabinieri. Un uomo di 50 anni è stato portato all’ospedale, in auto, da un altro uomo che poi si è dileguato. Il ricoverato aveva una ferita da arma da taglio alla gola. Poco dopo l’arrivo all’ospedale di Copertino è morto. L’indagine è finalizzata a comprendere dove sia accaduto il ferimento, la dinamica e la responsabilità del decesso. L'articolo proviene da Noi Notizie..🔗 Leggi su Noinotizie.it

© Noinotizie.it - Copertino: portato all’ospedale con ferita da arma da taglio alla gola, morto 50enne Indagine dei carabinieri

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