Russia e Cina hanno mostrato il loro sostegno a Mojtaba Khamenei, figlio dell’ex guida spirituale iraniana, in occasione della sua elezione a nuovo leader supremo del paese. Putin ha dichiarato di offrire un «incrollabile sostegno all’Iran», mentre Mojtaba Khamenei è stato accolto con tutti gli onori durante la cerimonia di insediamento. La sfida di questi paesi a Trump si manifesta attraverso questo sostegno ufficiale.

Russia e Cina hanno espresso il proprio appoggio a Mojtaba Khamenei, figlio del defunto ayatollah Ali, per l’elezione a nuova Guida suprema dell’Iran. In particolare per Mosca a parlare è stato lo stesso Vladimir Putin, che non solo ha rivolto a Khamenei le proprie congratulazioni, ma si è detto certo che proseguirà «con onore» l’opera di suo padre. Un messaggio che sa anche di sfida agli Usa, dopo le dichiarazioni del presidente Donald Trump sulla necessità di un’approvazione americana alla nuova Guida suprema. In questo senso, appare fortemente indirizzato a Washington, anche il messaggio di Pechino, sebbene più sobrio nelle modalità e nei toni di quello di Putin. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - La sfida di Russia e Cina a Trump: Mojtaba Khamenei salutato con tutti gli onori. Putin: «Incrollabile sostegno all’Iran»

Iran, nuovi missili sul Golfo. Il Qatar: «Traditori». Putin alla nuova Guida Suprema Mojtaba Khamenei: «Siamo con voi» – La direttaNel decimo giorno della Guerra del Golfo tra Iran, Usa e Israele Teheran ha lanciato i suoi primi missili verso Israele dopo la nomina della nuova...

Cina: "Atto di bullismo". Trump a Caracas: "Tagliate i legami con Cina, Russia, Iran e Cuba""Il Venezuela è uno Stato sovrano che possiede la piena e permanente sovranità sulle proprie risorse naturali e su tutte le attività economiche...

Mojtaba Khamenei, chi è il figlio dell'Ayatollah nuovo leader dell'Iran. Il patrimonio milionario e quei viaggi misteriosi a Londra; Trump: Khamenei junior non è accettabile. La sfida di Teheran: Li aspettiamo, se ci invadono per loro sarà un disastro; Iran, Zelensky si schiera con Trump: mossa strategica per isolare Putin, ma Kiev rischia di pagare il prezzo della guerra; L'Iran sfida Trump e nomina Mojtaba, figlio di Khamenei, come successore.

L'Iran sfida il veto di Trump: chi è Mojtaba Khamenei, scelto come nuova Guida supremaDopo giorni di voci e speculazioni, è arrivata l'ufficialità. Chi è il figlio di Ali Khamenei e perché la sua investitura suona come una dichiarazione di resistenza agli Usa ... today.it

Mojtaba Khamenei e quella rete di investimenti e potere dietro la sua nomina a nuova Guida Suprema dell'IranIl secondogenito di Ali Khamenei è stato eletto nuova Guida Suprema della Repubblica Islamica dall'Assemblea degli esperti, ma non si tratta (solo) di una successione dinastica ... wired.it

#TG2000 - La guerra in Medio Oriente. L’Iran celebra la nuova guida suprema: è Mojtaba Khamenei, figlio di Ali Khamenei, ucciso negli attacchi degli Stati Uniti e di Israele del 28 febbraio. Putin da Mosca si congratula e offre “sostegno incondizionato” a Kha - facebook.com facebook

Domenica l'Assemblea degli esperti dell' #Iran che riunisce i massimi leader religiosi del Paese, ha nominato nuova guida suprema #Mojtaba #Khamenei, figlio dell'ayatollah Ali Khamenei, ucciso negli attacchi di Israele e Stati Uniti x.com