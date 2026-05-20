Putin torna da Pechino quasi a mani vuote | puntava all’accordo sul nuovo gasdotto verso la Cina ma Xi temporeggia e compra Gnl da Trump

La scorsa settimana, il presidente russo ha visitato Pechino con l’obiettivo di discutere un accordo sul nuovo gasdotto verso la Cina. Tuttavia, il presidente cinese ha deciso di temporeggiare, preferendo acquistare gas naturale liquefatto da un altro paese. La visita del leader statunitense, avvenuta nello stesso periodo, ha attirato molta attenzione internazionale perché pochi incontri tra Washington e Pechino si svolgono con questa frequenza. Entrambi gli eventi hanno suscitato interesse nel panorama delle relazioni internazionali.

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