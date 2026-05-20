Putin torna da Pechino quasi a mani vuote | puntava all’accordo sul nuovo gasdotto verso la Cina ma Xi temporeggia e compra Gnl da Trump
La scorsa settimana, il presidente russo ha visitato Pechino con l’obiettivo di discutere un accordo sul nuovo gasdotto verso la Cina. Tuttavia, il presidente cinese ha deciso di temporeggiare, preferendo acquistare gas naturale liquefatto da un altro paese. La visita del leader statunitense, avvenuta nello stesso periodo, ha attirato molta attenzione internazionale perché pochi incontri tra Washington e Pechino si svolgono con questa frequenza. Entrambi gli eventi hanno suscitato interesse nel panorama delle relazioni internazionali.
La visita ufficiale che la scorsa settimana ha portato alla corte del presidente cinese Xi Jinping il leader Usa Donald Trump ha avuto grande risalto internazionale soprattutto perché non è così frequente che da Washington si parta in direzione di Pechino. Tutto il contrario si potrebbe dire del viaggio che il presidente russo Vladimir Putin ha appena compiuto in Cina, il 25esimo in assoluto. Un numero che da solo sintetizza la rilevanza che a Mosca si dà alla relazione bilaterale con la Repubblica Popolare. I due viaggi sono ovviamente legati anche da una coincidenza temporale, che sicuramente fa bene all’ego del gigante asiatico e al suo tentativo di diventare un nuovo perno geopolitico globale. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
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