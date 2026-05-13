In diverse riunioni a Pechino, il presidente degli Stati Uniti si confronta con il leader cinese su questioni come Iran, dazi commerciali e la vendita di armi a Taiwan. Tra gli argomenti discussi, spicca anche la richiesta americana di concessioni da parte di Pechino riguardo al fentanyl. Questi incontri si inseriscono in un quadro di tensioni e negoziati tra i due paesi, con focus sulle relazioni diplomatiche e commerciali.

Iran, dazi e vendita di armi Usa a Taiwan. Sono i tre temi al centro dei numerosi incontri in programma a Pechino tra il presidente Usa Donald Trump e il presidente cinese Xi Jinping. Il tycoon è atterrato a Pechino ieri sera, accolto trionfalmente da 300 giovani che hanno sventolato bandierine americane e cinesi. ‘Benvenuto, benvenuto! Un caloroso benvenuto!’, hanno scandito in cinese. Trump non ha risposto alle domande dei giornalisti, è salito su una limousine diretta al suo hotel. Sul tavolo la questione Fentanyl. Ma, tra i temi in discussione nel bilaterale Usa-Cina, c’è anche la limitazione del ruolo della Cina nella crisi del fentanyl negli Stati Uniti, una promessa fatta da Trump alla base Maga fin dal suo primo mandato.🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

© Lanotiziagiornale.it - Trump da Xi, sul tavolo Iran, dazi e armi a Taiwan. Ma la vera sfida (politica) per il Tycoon è ottenere da Pechino concessioni sul Fentanyl

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