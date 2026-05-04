Secondo fonti vicine al governo, il presidente russo avrebbe espresso preoccupazioni riguardo a un possibile colpo di Stato all’interno del Cremlino. La guerra in Ucraina prosegue da mesi e si è rivelata disastrosa sia dal punto di vista militare che economico, con perdite significative per l’esercito russo e un blocco delle operazioni sul campo. La situazione politica interna sembra essere caratterizzata da tensioni e complessità crescenti, alimentate da queste dinamiche.

La guerra in Ucraina è catastrofica militarmente ed economicamente, l'armata russa è bloccata da mesi con perdite enormi. Il disastro bellico fa precipitare il mito della Grande Madre Russia e accentua i venti di congiure e complotti che soffiano sempre più minacciosi sul Cremlino. Tanto che i servizi di intelligence di Mosca hanno notevolmente rafforzato la sicurezza personale del presidente Vladimir Putin. A seguito di un'ondata di assassinii di alti ufficiali militari russi e dei timori di un colpo di Stato, riferisce l'emittente statunitense Cnn, che cita il rapporto segreto di un'agenzia di intelligence europea, sono stati installati sistemi di sorveglianza ovunque, anche nelle residenze dei collaboratori più stretti di Putin.🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Putin teme un colpo di Stato. Chi trama all'ombra del Cremlino

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