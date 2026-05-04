Putin vede nemici ovunque e rafforza la sicurezza al Cremlino temendo un colpo di Stato

Il presidente russo ha aumentato le misure di sicurezza al Cremlino, ritenendo di poter essere minacciato da un possibile colpo di Stato. Questa decisione arriva in un momento in cui, dopo cinque anni di conflitto in Ucraina, l’economia del paese mostra segni di difficoltà. Le autorità hanno adottato nuove misure di prevenzione per rafforzare la sicurezza all’interno della residenza ufficiale.

Dopo cinque anni di guerra in Ucraina e con un’economia in debito d’ossigeno, cresce il timore di un colpo di Stato in Russia. Proprio per questo, secondo la CNN, al Cremlino si corre ai ripari con un “drastico rafforzamento della sicurezza personale del presidente russo Vladimir Putin“. Secondo quanto riporta l’emittente statunitense CNN, che cita un rapporto di un’agenzia di intelligence europea, “il Cremlino e lo stesso Vladimir Putin sono preoccupati per la possibile fuga di informazioni sensibili, nonché per il rischio di un complotto o di un tentativo di colpo di Stato ai danni del presidente russo”. “È particolarmente preoccupato per l’utilizzo di droni in un possibile attentato alla sua vita da parte di membri dell’élite politica russa”, precisa il rapporto.🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

La Sicurezza di Putin Ha Sconvolto Persino Donald Trump

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