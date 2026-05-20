Durante un incontro con il presidente cinese a Pechino, il presidente russo ha affermato che i rapporti tra i due paesi hanno raggiunto un livello senza precedenti. La conversazione si è concentrata sulla volontà di rafforzare i legami tra Russia e Cina, con entrambe le parti che hanno aperto a una collaborazione più stretta per il futuro. Questo incontro si inserisce in un quadro di dialogo tra i leader delle due nazioni, senza ulteriori dettagli sugli accordi firmati o le dichiarazioni ufficiali rilasciate.

Nel corso dell'incontro con il presidente cinese Xi a Pechino il presidente russo Vladimir Putin ha definito le relazioni tra i due paesi "ad un livello senza precedenti". La frase, secondo gli osservatori, era già stata pronunciata nei precedenti incontri tra i due leader da parte del russo nel 2025. Più cauto il presidente cinese che ha definito Putin "un vecchio amico" nel corso dell'incontro e i legami tra i due paesi "incrollabili". Nel corso del colloquio il presidente cinese ha riaffermato l'impegno di Pechino a "promuovere con fermezza lo sviluppo a lungo termine, sano e stabile delle relazioni". Secondo quanto riportato dai media statali cinesi, "le fondamenta della fiducia reciproca tra i due Paesi si stanno rafforzando". 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Putin a Xi: «Le ?nostre relazioni hanno raggiunto livello senza precedenti»: così i leader aprono al futuro

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FULL MEETING: Putin Tells Xi Jinping Russia–China Relations Have Reached Unprecedented Level |AC1Z

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