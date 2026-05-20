Cina-Russia Putin a Pechino | Relazioni a un livello senza precedenti

Vladimir Putin si trova in Cina per la sua venticinquesima visita ufficiale, in concomitanza con le celebrazioni per il venticinquesimo anniversario del Trattato di Buon Vicinato e Cooperazione Amichevole firmato nel 2001. La visita coincide anche con il trentesimo anniversario del partenariato strategico tra i due Stati. Durante l’incontro, il presidente russo ha dichiarato che le relazioni tra i due Paesi raggiungono un livello senza precedenti.

(Adnkronos) – Vladimir Putin è arrivato in Cina per la sua 25esima visita, in occasione del 25esimo anniversario del Trattato di Buon Vicinato e Cooperazione Amichevole firmato nel 2001 con l’allora leader cinese Jiang Zemin e del 30esimo anniversario del partenariato strategico tra i due Paesi. Il presidente russo ha elogiato, definendole "senza precedenti", le relazioni. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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FULL MEETING: Putin Tells Xi Jinping Russia–China Relations Have Reached Unprecedented Level |AC1Z

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