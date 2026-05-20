È scomparsa la madre di un noto cantante italiano, una perdita che ha lasciato un vuoto profondo. La donna, Irene, aveva un ruolo importante nella vita dell’artista, che ha espresso il suo dolore attraverso parole semplici e sentite. La notizia è stata confermata ufficialmente e ha suscitato molta attenzione tra fan e media. La scomparsa di Irene si aggiunge a un momento di grande tristezza, segnando una perdita personale e intima per il cantante e la sua famiglia.

Il sipario che si abbassa, le luci del palcoscenico che sfumano nel silenzio e la realtà che bussa alla porta con tutta la sua disarmante e nuda verità. Per Enzo Ghinazzi, in arte Pupo, il tempo dello spettacolo si è fermato bruscamente, lasciando spazio al dolore più grande e definitivo: la perdita della madre Irene, morta a 93 anni dopo una lunga, complessa e logorante battaglia contro l’Alzheimer. L’annuncio è arrivato nella mattinata del 20 maggio 2026, direttamente dai canali social dell’artista toscano con cui ha voluto condividere questo momento con quel pubblico che da sempre, attraverso le generazioni, lo considera quasi uno di famiglia. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Pupo, morta la mamma Irene: “Con lei è volata via una parte di me”

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