Irene Roggero mamma di Rossella Ugues 12enne morta suicida fa causa ai social | Come una malattia fulminante

Irene Roggero, madre di Rossella Ugues, una ragazza di 12 anni che si è tolta la vita ad Asti nel 2024, ha presentato una causa contro le piattaforme social. La donna sostiene che i social abbiano influenzato negativamente la figlia, paragonando l’effetto a una malattia fulminante. La decisione arriva a seguito della tragedia che ha colpito la famiglia e mira a fare luce sul ruolo dei social network in episodi di disagio giovanile.

Irene Roggero mamma di Rossella Ugues, dodicenne morta suicida ad Asti nel 2024, ha deciso di fare causa alle piattaforme social che, secondo la donna, avrebbero spinto la figlia al suicidio. Il racconto di Irene Roggero"Per noi è stata una tragedia probabilmente nata da altro - ha raccontato la. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

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Rossella si toglie la vita a 12 anni, la mamma fa causa a Meta e TikTok: «È colpa degli algoritmi»

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