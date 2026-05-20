L' annuncio di Pupo | Mamma Irene è volata in cielo con una parte di me

Qualche giorno fa, un cantante ha annunciato la scomparsa di sua madre, affermando che lei era prossima a lasciarlo. Aveva anche comunicato l’intenzione di annullare un concerto previsto per la sera successiva, spiegando di voler restare vicino a sua madre in questo momento difficile. L’annuncio è stato condiviso pubblicamente e ha coinvolto i fan, che avevano già acquistato i biglietti per l’evento. La notizia ha suscitato attenzione sui social e tra i media locali.

Alcuni giorni fa aveva annullato il concerto al Teatro Acacia di Napoli che si sarebbe dovuto tenere ieri sera, martedì 19 maggio “La mia mamma sta per andarsene e io devo assolutamente starle accanto” aveva scritto chiedendo scusa alle persone che avevano comprato il biglietto e annunciando la. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sullo stesso argomento

“Sta per andarsene, non posso”. L’annuncio di Pupo con il cuore a pezziEnzo Ghinazzi, noto al pubblico come Pupo, ha comunicato l’annullamento dello spettacolo previsto al Teatro Acacia di Napoli.

“Sta per andarsene, non posso”. L’annuncio di Pupo con il cuore a pezzi: salta lo spettacoloSettant’anni appena compiuti, una carriera che attraversa intere generazioni e un legame indissolubile con il pubblico: Enzo Ghinazzi, per tutti...

E' morta Irene la mamma di Pupo. Il cantante: E' volata in cielo con una parte di meE' morta Irene, la mamma di Enzo Ghinazzi il popolare Pupo. Aveva 93 anni. Ne ha dato annuncio sui social il cantante, che nei giorni scorsi, scusandosi con il pubblico, aveva annullato lo spettacolo ... corrierediarezzo.it

Morta la mamma di Pupo. Il catante: Non è da sola, è accompagnata da una parte di meÈ morta Irene, la mamma di Pupo. Aveva 93 anni ed era malata da tempo di una grave forma di demenza senile. A comunicare la notizia è stato lo stesso artista, al secolo Enzo Ghinazzi, attraverso un po ... today.it