Si è spenta a 93 anni la madre di Pupo: a darne l'annuncio il figlio con un post sui social: "E' volata in cielo. Ma non da sola, accompagnata da una parte di me" Proprio qualche giorno faPupo aveva annullato un concerto a Napoli per stare vicino a sua madre, sapendo che purtroppo le sarebbero rimasti pochi giorni. Adesso l’artista ha annunciato la sua morte, con il cuore colmo di tristezza e chiarendo che una parte di sé è volata insieme alla sua mamma in cielo. “Per tutto l’affetto che mi avete dimostrato ogni volta che vi ho parlato della mia mamma e che ho pubblicato foto e video insieme a lei,ritengo sia giusto informarvi che Irene, la mia mamma, è volata in cielo. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Pupo in lutto: è morta sua mamma, il triste annuncio

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

GIORGIA DIMENTICA IL NOSTRO CANE LUCIO IN GIARDINO E LUI SCAPPA! SI È FATTO MALE!

Sullo stesso argomento

Gravissimo lutto per Pupo, morta mamma Irene: ‘Una parte di me è andata con lei’L’annuncio commosso sui social dopo il peggioramento delle condizioni Grave lutto per Pupo.

Lutto per Claudio Baglioni, perde un punto di riferimento della sua vita: il triste annuncioLutto per Claudio Baglioni, perde un punto di riferimento della sua vita: il triste annuncio.

Drammatico lutto per Pupo: il doloroso annuncio x.com

Drammatico lutto per Pupo: il doloroso annuncioPupo ha annunciato, con grande commozione, la scomparsa della mamma Irene. La donna si è spenta dopo una lunga malattia ... donnaglamour.it

Drammatico lutto per Pupo: l’annuncioUna terribile notizia è arrivata in queste ore: un lutto pesantissimo ha colpito il noto artista Pupo. L'annuncio tremendo. newsmondo.it