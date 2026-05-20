Il cantante ha condiviso sui social la notizia della scomparsa della madre, Irene Bozzi, avvenuta all’età di 93 anni. La donna era stata affetta da una malattia e le sue condizioni si erano recentemente aggravate, portando il cantante a comunicare pubblicamente il lutto. La scomparsa rappresenta un momento molto difficile per lui, che ha definito la perdita come la perdita di una parte di sé. La notizia ha suscitato reazioni di cordoglio tra amici e fan.

L’annuncio commosso sui social dopo il peggioramento delle condizioni. Grave lutto per Pupo. Il cantante ha annunciato la morte della madre Irene Bozzi, scomparsa all’età di 93 anni dopo un lungo percorso segnato dalla malattia. L’annuncio è arrivato direttamente attraverso i social con un messaggio breve ma carico di significato, accompagnato da immagini che raccontano il legame profondo tra madre e figlio. «Per tutto l’affetto che mi avete dimostrato ogni volta che vi ho parlato della mia mamma e che ho pubblicato foto e video insieme a lei, ritengo sia giusto informarvi che Irene, la mia mamma, è volata in cielo. Ma non da sola, accompagnata da una parte di me». 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

© Notizieaudaci.it - Gravissimo lutto per Pupo, morta mamma Irene: ‘Una parte di me è andata con lei’

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