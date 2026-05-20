Sul red carpet del Festival di Cannes 2026, Elodie ha attirato l’attenzione con un abito che presentava un dettaglio di punte rivolte verso l’alto e un lieve movimento nella parte frontale. La cantante ha scelto un look che si distingue per le sue caratteristiche estetiche, senza altri elementi apparenti che completino l’outfit. L’evento ha visto diverse star sfoggiare mise eleganti, ma l’attenzione si è concentrata sulla scelta di Elodie, che si è presentata con un abito dal taglio particolare.

Sul red carpet del Festival del Cinema di Cannes, Elodie vince facilmente. Merito dell’abito firmato Prada, ispirato a un modello del 1997 (che fu indossato in passerella da una giovanissima Kate Moss ) e realizzato su misura per la cantante con il tessuto originale, e di un beauty look dal fascino rétro. Elodie a Cannes: il caschetto Anni 60 è più attuale che mai. Nessuna nostalgia, però (un po’ ce l’ha fatta venire Bella Hadid con uno Schiaparelli avvistato su Jane Birkin nel 1969). Quello andato in scena con Elodie sul tappeto rosso de La Bataille De Gaulle: L’Âge de Fer è stato un bel tête-à- tête tra passato e presente, grazie soprattutto all’ attualizzazione dei codici estetici a cui ha fatto riferimento, a partire dall’acconciatura. 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Punte all'insù e un leggero movimento sul davanti per il bob sfoggiato da Elodie a Cannes 2026

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Ten Minute Stories by Algernon Blackwood

Sullo stesso argomento

Elodie cambia look a Cannes 2026: sul red carpet sfoggia il caschetto con le punte all’insùElodie è arrivata al Festival di Cannes e ha preso parte alla prima del film La Bataille De Gaulle: L'Âge De Fer.

Elodie al Festival di Cannes 2026 è la più chic della nona serata. Tutti i look (e i nostri voti) sul red carpetLa cantante e attrice romana fa la gioia dei flash dei fotografi grazie al suo abito sobrio ed elegantissimo.

Elodie cambia look a Cannes 2026: sul red carpet sfoggia il caschetto con le punte all’insùElodie è arrivata al Festival di Cannes e ha preso parte alla prima del film La Bataille De Gaulle: L'Âge De Fer ... fanpage.it

Almeno siamo un passo più vicini alla svegliazione di luca7 x.com

Baffo TÜRK e Balballar reddit

Piega con le punte all’insù: lo styling capelli di tendenza, dal sapore vintageDopo le onde naturali e i bob scalati, la nuova piega di tendenza per i capelli arriva direttamente dal passato. Su TikTok spopola la piega con punte all’insù, le cosiddette flipped ends, uno styling ... iodonna.it