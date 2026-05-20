Puliamo il Mondo fa tappa ad Arona | appuntamento sabato alla spiaggia delle Rocchette

Sabato 23 maggio 2026, a partire dalle ore 9, la spiaggia delle Rocchette di Arona (in piazza Gorizia 1) ospiterà una giornata ecologica dedicata alla tutela del bacino lacustre. L'iniziativa, promossa dall'amministrazione comunale all'interno delle proprie attività ambientali, vedrà la. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

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