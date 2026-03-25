Lunedì 25 marzo alle 17:00, Aiello del Sabato accoglierà una tappa dell’Osservatorio sullo stato della provincia di Avellino. L’evento, promosso dal Prefetto, prevede un momento di ascolto e confronto con le autorità locali e i cittadini. La riunione si terrà presso una sede pubblica del territorio, senza prevedere altri interventi o interventi ufficiali.

Prosegue il viaggio tra i territori della provincia di Avellino. Oggi mercoledì 25 marzo, alle ore 17:00, Aiello del Sabato ospiterà una nuova tappa dell’Osservatorio sullo stato della Provincia, il percorso di ascolto e confronto promosso dal Prefetto, Dott.ssa Rossana Riflesso. L’incontro, in programma presso il Centro Sociale “Madre Teresa di Calcutta”, rappresenta un momento di dialogo diretto con le amministrazioni e le comunità dell’area, con l’obiettivo di raccogliere esigenze, analizzare le principali problematiche e rafforzare le strategie di presidio e prevenzione sul territorio. All’appuntamento prenderanno parte, insieme al Prefetto, i vertici provinciali delle Forze dell’Ordine: il Questore della Provincia di Avellino, Dott. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

© Avellinotoday.it - L'Osservatorio sullo stato della provincia fa tappa ad Aiello del Sabato

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