Manfredonia coppia va via senza pagare in una pizzeria del Porto Turistico | l’appello
Una coppia ha lasciato il locale senza saldare il conto dopo aver cenato in una pizzeria situata nel Porto Turistico di Manfredonia. L’episodio si è verificato ieri sera e il gestore ha lanciato un appello affinché chi abbia informazioni possa fornire dettagli sull’accaduto. Nessun altro dettaglio è stato reso noto riguardo ai soggetti coinvolti o alle circostanze dell’assenza di pagamento.
Una coppia ieri sera ha cenato in una nota pizzeria del Porto Turistico di Manfredonia, andando via senza pagare il conto. Il proprietario del locale ha diffuso la storia sui social lanciando un appello: “"A te che ieri sera, con molta fretta, hai pensato di alzarti dal tavolo e andare via senza saldare il conto: ti consigliamo di tornare entro 24 ore nel nostro locale per sistemare quanto dovuto. In caso contrario, saremo costretti a procedere con una denuncia alle autorità competenti.” "Il nostro locale è completamente videosorvegliato, sia internamente che all’esterno. Può sembrare un gesto da poco, ma non lo è. Dietro il mondo della ristorazione ci sono persone che lavorano con impegno, sacrifici, serate lontano da casa, weekend passati al servizio degli altri e tanta passione per fare al meglio il proprio lavoro.🔗 Leggi su Ilsipontino.net
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