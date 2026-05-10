Manfredonia coppia va via senza pagare in una pizzeria del Porto Turistico | l’appello

Una coppia ha lasciato il locale senza saldare il conto dopo aver cenato in una pizzeria situata nel Porto Turistico di Manfredonia. L’episodio si è verificato ieri sera e il gestore ha lanciato un appello affinché chi abbia informazioni possa fornire dettagli sull’accaduto. Nessun altro dettaglio è stato reso noto riguardo ai soggetti coinvolti o alle circostanze dell’assenza di pagamento.

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