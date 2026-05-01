Porto-Alverca sabato 02 maggio 2026 ore 21 | 30 | formazioni quote pronostici Aria di festa al Do Dragao

A tre turni dalla conclusione della Primeira Liga, il Porto guida la classifica con sette punti di vantaggio sul Benfica, che ha superato lo Sporting e si trova ora al secondo posto. La squadra di Farioli ha la possibilità di conquistare il titolo già nella prossima partita, in programma sabato sera in casa contro l’Alverca. La gara si giocherà al Do Dragao alle 21:30.

Mancano solo 3 giornate alla fine della Primeira Liga e il Porto ha 7 punti di vantaggio sul Benfica, che a sorpresa ha superato lo Sporting ed è diventata la squadra più vicina ai Dragoni: il titolo è in mano alla squadra di Farioli, che può vincerlo già sabato notte, in casa con l’Alverca. La. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici.🔗 Leggi su Infobetting.com © Infobetting.com - Porto-Alverca (sabato 02 maggio 2026 ore 21:30): formazioni, quote, pronostici. Aria di festa al Do Dragao Notizie correlate Porto-Nottingham Forest (Europa League, 09-04-2026 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici. Segnano entrambe al Do Dragao?Il Porto riceverà il Nottingham Forest nell’andata dei quarti di finale di Europa League, giovedì notte al Do Dragao: la squadra di Farioli sta... Porto-Sporting Lisbona (lunedì 09 febbraio 2026 ore 21:45): formazioni ufficiali, quote, pronostici. Leoni imbattuti al Do Dragao?La stagione stratosferica del Porto ha vissuto un improvviso stop nello scorso turno: la capolista ha subito la prima sconfitta in campionato contro... Approfondimenti e contenuti Argomenti più discussi: Ticket touting for FC Porto-Alverca grows, but buyers risk missing out; Pronostico Porto - Alverca: analisi e quote; Madness at the Dragão, tickets for FC Porto-Alverca at over €2,000; Black market for FC Porto-Alverca grows, buyers risk missing out.