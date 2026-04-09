Il litorale della Puglia sta vivendo una situazione critica a causa delle recenti mareggiate che hanno causato danni alle spiagge e agli ecosistemi costieri. Le condizioni attuali richiedono interventi rapidi e concreti, ma le procedure burocratiche rallentano spesso le operazioni di tutela e recupero. La necessità di semplificare le pratiche amministrative diventa quindi fondamentale per affrontare tempestivamente l’emergenza ambientale in questa regione.

Il litorale pugliese affronta una sfida ambientale e operativa senza precedenti, con le spiagge colpite dalle recenti mareggiate che richiedono interventi immediati per evitare danni permanenti agli ecosistemi. Durante l’audizione tenutasi questa mattina presso la Commissione Urbanistica del Consiglio regionale, il dibattito si è concentrato sulla necessità di snellire le procedure burocratiche per permettere ai privati di gestire la manutenzione ordinaria delle coste, oggi minacciate dall’erosione. La pressione del mare, intensificata dai fenomeni meteorologici delle ultime settimane, ha messo in luce la fragilità sia delle zone costiere alte che di quelle basse della regione. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Puglia, litorali in pericolo: serve meno burocrazia contro l’erosione

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