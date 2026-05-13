Pugilato Campionati Italiani U19  Roseto degli Abruzzi | fasi finali dal 15 al 17 maggio in diretta su Italia Boxe TV

Dal 15 al 17 maggio si terranno a Roseto degli Abruzzi le fasi finali dei Campionati Italiani U19 di pugilato, organizzati dalla Pugilistica Rosetana e promossi dalla Federazione Pugilistica Italiana. L’evento sarà trasmesso in diretta su Italia Boxe TV, il canale dedicato alla boxe sulla piattaforma OTT Sportface TV. La manifestazione coinvolge giovani atleti provenienti da diverse regioni italiane e si svolge presso il palazzetto locale.

L’evento, indetto dalla FPI e organizzato dalla Pugilistica Rosetana, sarà trasmesso integralmente su Italia Boxe TV, il canale dedicato alla boxe della piattaforma OTT Sportface TV. Tre giorni di incontri maschili e femminili al Villaggio d’Abruzzo. Il pugilato giovanile italiano si ritrova a Roseto degli Abruzzi per l’appuntamento più importante della stagione under 19. Dal 15 al 17 maggio, presso le strutture del Villaggio d’Abruzzo in Viale Makarska, si disputeranno le fasi finali dei Campionati Italiani U19 di pugilato olimpico, sia nel settore maschile che in quello femminile. L’evento è indetto dalla Federazione Pugilistica Italiana e organizzato dalla Pugilistica Rosetana.🔗 Leggi su Sportface.it

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