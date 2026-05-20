Proseguono i controlli sui monopattini a Milano | staccate 62 multe in un giorno

A Milano proseguono i controlli sui monopattini elettrici. Nella giornata di martedì 19 maggio, gli agenti della polizia locale hanno fermato e multato 62 conducenti di veicoli di questo tipo. Le verifiche sono state effettuate in diverse zone della città, concentrandosi sul rispetto delle norme di circolazione. Le multe sono state applicate per varie infrazioni legate all'uso dei monopattini, senza ulteriori dettagli sui motivi specifici.

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