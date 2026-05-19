Nuove regole sui monopattini oltre 1.300 euro di multe dopo un solo giorno
A poche ore dall’entrata in vigore dell’obbligo di utilizzare il “targhino” sui monopattini elettrici, a Trento sono state emesse undici multe e sono stati sequestrati alcuni mezzi. Le nuove regole prevedono limiti di velocità, divieti di circolazione in alcune aree e l’obbligo di identificazione tramite il dispositivo elettronico. Le sanzioni applicate superano i 1.300 euro complessivamente e si sono verificati i primi controlli da parte delle forze dell’ordine.
A poche ore dall’entrata in vigore dell’obbligo del “targhino” per i monopattini elettrici, a Trento sono già scattate undici sanzioni e oltre 1.300 euro di multe. È il primo bilancio dei controlli avviati dalla polizia locale dopo la stretta introdotta il 16 maggio.Gli agenti hanno effettuato. 🔗 Leggi su Trentotoday.it
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