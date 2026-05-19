Nuove regole sui monopattini oltre 1.300 euro di multe dopo un solo giorno

A poche ore dall’entrata in vigore dell’obbligo di utilizzare il “targhino” sui monopattini elettrici, a Trento sono state emesse undici multe e sono stati sequestrati alcuni mezzi. Le nuove regole prevedono limiti di velocità, divieti di circolazione in alcune aree e l’obbligo di identificazione tramite il dispositivo elettronico. Le sanzioni applicate superano i 1.300 euro complessivamente e si sono verificati i primi controlli da parte delle forze dell’ordine.

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