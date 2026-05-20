Promozione della salute significa anche promozione della solidarietà

Da ilpiacenza.it 20 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Una donazione di sessanta bottiglie di “Olio della salute” è stata consegnata alla Caritas diocesana di Piacenza e Bobbio. La donazione arriva da un’azienda locale e sarà distribuita alle persone assistite dall’organizzazione. La consegna è avvenuta in una cerimonia alla presenza dei rappresentanti dei due enti e dei donatori. La donazione si inserisce in un'azione di solidarietà rivolta a sostenere le attività di assistenza e aiuto alle persone in difficoltà.

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Una donazione di sessanta bottiglie di “Olio della salute” a favore della Caritas diocesana di Piacenza e Bobbio. Il gesto di solidarietà firmato da Lilt Piacenza è avvenuto martedì 19 maggio alla presenza di Mario Idda, direttore della Caritas, Franco Pugliese, presidente di Lilt Piacenza, e dei. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

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