Promozione della salute significa anche promozione della solidarietà

Una donazione di sessanta bottiglie di “Olio della salute” è stata consegnata alla Caritas diocesana di Piacenza e Bobbio. La donazione arriva da un’azienda locale e sarà distribuita alle persone assistite dall’organizzazione. La consegna è avvenuta in una cerimonia alla presenza dei rappresentanti dei due enti e dei donatori. La donazione si inserisce in un'azione di solidarietà rivolta a sostenere le attività di assistenza e aiuto alle persone in difficoltà.

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