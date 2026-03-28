Addio a Giuseppe Fattori pioniere della comunicazione per la promozione della salute

Da modenatoday.it 28 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L’Azienda USL di Modena ha annunciato la morte del dottor Giuseppe Fattori, medico noto per il suo lavoro nel settore della comunicazione e della promozione della salute. Fattori è stato una figura di rilievo nel campo della salute pubblica e sociale, riconosciuto come uno dei pionieri in questo ambito. La sua scomparsa è stata comunicata ufficialmente dall’ente.

Aveva 73 anni. Il cordoglio dell'Ausl: "Una vita spesa per il benessere della comunità” L’Azienda USL di Modena apprende con profonda tristezza la notizia della scomparsa del dottor Giuseppe Fattori, medico, pioniere della comunicazione e della promozione della salute, figura di riferimento nel campo della salute pubblica e sociale. 73 anni, era Presidente della sezione modenese dell’Isde, la società internazionale dei medici per l’ambiente, e Professore a contratto presso il Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali dell’Università degli studi di Bologna. Fattori, oltre ad aver svolto per molti anni importanti ruoli clinici, tra cui... 🔗 Leggi su Modenatoday.it

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