Addio a Giuseppe Fattori pioniere della comunicazione per la promozione della salute

L’Azienda USL di Modena ha annunciato la morte del dottor Giuseppe Fattori, medico noto per il suo lavoro nel settore della comunicazione e della promozione della salute. Fattori è stato una figura di rilievo nel campo della salute pubblica e sociale, riconosciuto come uno dei pionieri in questo ambito. La sua scomparsa è stata comunicata ufficialmente dall’ente.

Aveva 73 anni. Il cordoglio dell'Ausl: "Una vita spesa per il benessere della comunità” L’Azienda USL di Modena apprende con profonda tristezza la notizia della scomparsa del dottor Giuseppe Fattori, medico, pioniere della comunicazione e della promozione della salute, figura di riferimento nel campo della salute pubblica e sociale. 73 anni, era Presidente della sezione modenese dell’Isde, la società internazionale dei medici per l’ambiente, e Professore a contratto presso il Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali dell’Università degli studi di Bologna. Fattori, oltre ad aver svolto per molti anni importanti ruoli clinici, tra cui... 🔗 Leggi su Modenatoday.it © Modenatoday.it - Addio a Giuseppe Fattori, pioniere della comunicazione per la promozione della salute Articoli correlati Cortona ricorda Giuseppe Maria Pancrazi, pioniere della Valle dei TempliArezzo, 11 marzo 2026 – Cortona ricorda Giuseppe Maria Pancrazi, pioniere della Valle dei Templi. Addio a Tony Dallara, icona della musica italiana e pioniere degli “urlatori”Sanità, Giuliano (UGL): “Al Sud una voragine di medici, qualità dell’assistenza non può dipendere dal luogo in cui si vive” UNICEF/Siria: i bambini...