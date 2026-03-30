Promozione della salute | una serata di confronto a supporto della popolazione anziana

Giovedì 16 aprile alle 20.30 si terrà a via Curiel 51 un incontro promosso dal Quartiere Resistenza e dall’associazione Salute e Solidarietà. L’evento, intitolato “La nostra vita di domani inizia oggi”, è rivolto principalmente alle persone anziane e fa parte di un progetto dedicato alla promozione della salute. La serata si svolge nella saletta del quartiere e prevede un momento di confronto e informazione.

Giovedì 16 aprile, alle ore 20.30, alla saletta di via Curiel 51, il Quartiere Resistenza e l'associazione Salute e solidarietà presentano un incontro del progetto salute dal titolo “La nostra vita di domani inizia oggi”, un evento pensato dall’associazione per tutte le persone anziane, con l’obiettivo di migliorare la qualità della loro vita quotidiana. In particolare, saranno presenti Germano Pestelli, fisiatra per le problematiche legate all’attività motoria, e il dottor Francesco Di Giosafatte, dietologo, per consigliare e guidare nelle scelte legate all’alimentazione. I partecipanti potranno intervenire e chiedere consigli sulle proprie situazioni. 🔗 Leggi su Forlitoday.it © Forlitoday.it - Promozione della salute: una serata di confronto a supporto della popolazione anziana Articoli correlati Leggi anche: Addio a Giuseppe Fattori, pioniere della comunicazione per la promozione della salute La casa della salute mobile a Lanciano per effettuare screening oncologici alla popolazioneDal 3 al 9 febbraio 2026, la casa salute mobile della Asl si trova a Lanciano, in piazza Camillo Dell’Arciprete, per effettuare gli screening... POLICE MUNICIPALE : La réalité brutale de COLOMBES