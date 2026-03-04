Una delegazione dell' Università giapponese di Chuo in visita in Comune a Forlimpopoli

Una delegazione dell’Università di Chuo di Tokyo, guidata dalla professoressa Hiroko Kudo, docente di diritto pubblico, ha visitato il Comune di Forlimpopoli martedì. L’occasione è stata il workshop internazionale sui modelli di sviluppo territoriale “a rete” che si sta svolgendo in Romagna. La visita si inserisce nel quadro di incontri tra rappresentanti accademici di diversi Paesi.

Accolti in Municipio dalla sindaca Milena Garavini e dal vicesindaco con delega alla Cultura Enrico Monti, i partecipanti hanno preso parte a un incontro di circa due ore dedicato alla storia e all'identità della città