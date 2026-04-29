Si chiudono le celebrazioni per San Torpè | scambio di doni con la delegazione francese

Le celebrazioni per San Torpè si sono concluse oggi a Pisa, con una cerimonia che ha visto uno scambio di doni tra la delegazione francese e le autorità locali. La Festa di San Torpè, organizzata dal Comune, ha coinvolto diverse iniziative durante la settimana, culminate con questo momento di scambio e di condivisione. La manifestazione ha attirato partecipanti da diverse zone della regione, consolidando la tradizione locale.

Si sono concluse oggi, 29 aprile, le celebrazioni organizzate dal Comune di Pisa in occasione della tradizionale Festa di San Torpè. Un calendario di iniziative inaugurato domenica scorsa, che ha unito celebrazioni religiose, appuntamenti culturali e un forte coinvolgimento del mondo della scuola.🔗 Leggi su Pisatoday.it Notizie correlate Progetto Erasmus, Foggia accoglie i docenti turchi di Akyurt: scambio di doni per suggellare il legame tra le comunitàNella mattinata di oggi, 22 aprile, una delegazione di docenti provenienti da Akyurt, uno dei distretti della provincia di Ankara - a Foggia per un... La rappresentante del Dalai Lama in Europa accolta dal sindaco per uno scambio di doniUn momento di dialogo e scambio che testimonia l'apertura della città di Rimini alle grandi istanze di pace, cultura e dialogo interculturale che... Una raccolta di contenuti Si parla di: San Torpè, si chiudono le celebrazioni: in Sala delle Baleari accolti i pellegrini da Saint-Tropez e presentata la classe vincitrice del concorso. Pietro Leopoldo e le nuove generazioni: a San Giovanni si chiudono le celebrazioni con i progetti delle scuoleSabato 7 febbraio alle ore 16, nella cornice della Pieve di San Giovanni Battista, si terrà la presentazione dei progetti realizzati dagli studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado del ... lanazione.it San Francesco: Macerata, le celebrazioni per l’VIII centenario della morte si apriranno in diocesi l’8 febbraio con una messa presieduta dal card. De DonatisSi apriranno domenica 8 febbraio, nella diocesi di Macerata, le celebrazioni in onore di San Francesco nell’VIII centenario della morte. Alle ore 10.30, nella cattedrale di San Giovanni, a Macerata, ... agensir.it