Nordio | Ho perso io ma non mi dimetto
Carlo Nordio non si dimette. Il ministro della Giustizia risponde «No, perché?» alla domanda del Corriere della Sera. «Fa parte della politica perdere le elezioni. Successe anche a Churchill, dopo la Seconda guerra mondiale. Non la considero una sconfitta personale. Era una riforma in cui credevo e in cui penso di aver messo tutto l’impegno possibile. Ero certo che avremmo vinto. Mi inchino al popolo sovrano. Ma non penso a dimettermi. Ho ancora molte cose da fare, anche se alcune riforme si fermeranno», dice. «Ho perso io». E parlando con il Foglio aggiunge: «Sì, ho perso io, è anche una sconfitta mia, di cui rivendico la paternità, perché se c’è una cosa che non mi manca è il coraggio. 🔗 Leggi su Open.online
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