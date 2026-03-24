Carlo Nordio non si dimette. Il ministro della Giustizia risponde «No, perché?» alla domanda del Corriere della Sera. «Fa parte della politica perdere le elezioni. Successe anche a Churchill, dopo la Seconda guerra mondiale. Non la considero una sconfitta personale. Era una riforma in cui credevo e in cui penso di aver messo tutto l’impegno possibile. Ero certo che avremmo vinto. Mi inchino al popolo sovrano. Ma non penso a dimettermi. Ho ancora molte cose da fare, anche se alcune riforme si fermeranno», dice. «Ho perso io». E parlando con il Foglio aggiunge: «Sì, ho perso io, è anche una sconfitta mia, di cui rivendico la paternità, perché se c’è una cosa che non mi manca è il coraggio. 🔗 Leggi su Open.online

Articoli correlati

“Ho abortito e non mi perdonerò mai, atto di egoismo mostruoso. Ho provato ad avere figli, ma ho perso l’embrione. Il karma mi ha punita”: Antonella Elia commossaAntonella Elia si è commossa durante la puntata di ieri 26 gennaio de “La volta buona”.

“Ho perso 17 chili, anche a Natale ho mangiato il pollo con le melanzane. Ho visto passare panettoni e pandori, ma ho resistito: con l’odore mi sazio”: parla Rossella ErraOspite a La volta buona, l’opinionista racconta come ha affrontato le feste senza interrompere la dieta: "È una questione di salute" “Ho visto...

Refefendum, Renzi: Io mi sono dimesso, Meloni Ora primarie per leader centrosinistra

Approfondimenti e contenuti su Nordio Ho perso io ma non mi dimetto

Temi più discussi: Referendum, Renzi: L’incantesimo è finito e Meloni ora è nel bunker. Il centrosinistra ci creda; Referendum, vince il No con il 53% dei voti. Meloni: Rispettiamo decisione, Schlein: Ce l’abbiamo fatta; Referendum sulla giustizia, vince il No con il 53,23%; Renzi: Quando io ho perso il referendum mi sono dimesso, Meloni avrà lo stesso coraggio?.

Stavolta è Nordio a dire No: Non penso di dimettermi, anche Churchill perse le elezioniHo ancora molte cose da fare, anche se alcune riforme si fermeranno dice il ministro della Giustizia, intervistato su Corriere e Foglio ... huffingtonpost.it

Nordio: Delmastro e Bartolozzi restano. Ma vi dico cosa abbiamo sbagliato. Pm? Non temo vendetteIl ministro della Giustizia dopo la sconfitta al referendum: Non penso di dovermi dimettere. Il popolo non ci ha creduto, tutto qua. E sulle conseguenze del risultato è netto: La magistratura oppor ... ilfoglio.it

Due mesi fa sembrava non esserci partita, oggi invece la destra deve incassare: gli italiani spazzano via la riforma Nordio sulla separazione delle carriere con una maggioranza neanche troppo risicata. Finisce 53,7 a 46,3 per cento per il No, 14 milioni e mezz facebook

Nordio: “Delmastro e Bartolozzi restano. Ma vi dico cosa abbiamo sbagliato. Pm Non temo vendette”. Di @SalvatoreMerlo x.com