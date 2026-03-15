Venezia parla il prof perseguitato dal suo ex studente | Minacce per anni e botte dopo che l’ho bocciato ho dovuto cambiare casa

Un insegnante di italiano e storia di un istituto tecnico a Favaro, vicino Venezia, ha raccontato di aver ricevuto minacce per diversi anni da un ex studente dopo averlo bocciato nei corsi serali. L’uomo ha riferito di aver subito anche violenze fisiche, tra cui botte, e di aver dovuto cambiare casa a causa delle intimidazioni. Le minacce includevano frasi come

«So dove abiti, te la faccio pagare. Per te è finita». È questo il tono delle minacce ricevute per anni dal docente di italiano e storia di un istituto tecnico di Favaro, in provincia di Venezia, dopo la bocciatura di un ex studente ai corsi serali. Escalation culminata nei giorni scorsi con l’applicazione del braccialetto elettronico da parte del Gip, e con un procedimento penale che si è protratto per anni. A parlare ora è il professore, che al Corriere della Sera ricostruisce quanto accaduto e le conseguenze sulla sua vita. «Era l’anno del Covid. Il ministero aveva previsto l’ammissione agli esami per gli studenti che non avevano rispettato la frequenza. 🔗 Leggi su Open.online

Articoli correlati

Leggi anche: Anni di minacce sul web al professore che lo aveva bocciato: per l'ex studente arriva il braccialetto elettronico

“Mi sono tolta 5 anni d’età perché me l’hanno suggerito. Dicevano che dopo i 40 per un’attrice è difficile lavorare. Ora ne ho quasi 76 e non ho mai lavorato tanto”: parla Anna GalienaL'attrice si è raccontata in una intervista al Corriere, a cominciare dal suo percorso di studio: "L'Actors Studio? In tanti dicono d’averlo...

Una raccolta di contenuti su Venezia parla il prof perseguitato dal...

Argomenti discussi: Iran, la guerra dei droni e il falso mito delle armi economiche. Parla il prof. Gilli.

Mi hai rovinato la vita, perseguita per otto anni il prof che lo ha bocciato: scatta il braccialetto elettronicoIl gip del tribunale di Venezia ha disposto nei confronti di un 26enne di Favaro Veneto il divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dal suo ex docente e l'applicazione del dispositivo di control ... today.it

Venezia, il prof lo boccia al liceo, lui lo perseguita per 5 anni: braccialetto elettronico per il 26enneUn ragazzo di 26 anni di Favaro Veneto è stato sottoposto alla misura del braccialetto elettronico per le minacce inviate tramite chat per anni all'ex ... fanpage.it