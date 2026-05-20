Processo d' appello Market Place prescrizioni e pene rideterminate

Da messinatoday.it 20 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Al processo di Appello presieduto dal giudice Caterina Mangano per gli imputati che avevano chiesto il rito ordinario pene rideterminate e per diversi capi di imputazione intervenuta la prescrizione. Si tratta del procedimento nato dagli arresti nell'operazione di polizia scattata il 4 maggio. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

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