Auto a fuoco nella notte in via Villa Emma a Formigine fiamme domate dai vigili del fuoco

Nella notte, le squadre dei vigili del fuoco di Modena sono intervenute in via Villa Emma a Formigine per spegnere un incendio che ha interessato diverse auto parcheggiate lungo la strada. Le fiamme sono state domate sul posto senza segnalare feriti o ulteriori danni. L’intervento dei vigili del fuoco è durato diverse ore prima di mettere sotto controllo il rogo.

Nella notte, le squadre del Comando dei vigili del fuoco di Modena sono intervenute in via Villa Emma, nel comune di Formigine per un incendio che ha coinvolto alcune autovetture in sosta.L'allarme è scattato intorno alle ore 03.20.