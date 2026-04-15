Furgoni in fiamme al mercato ortofrutticolo | domate dai vigili del fuoco

Nella serata di martedì, i vigili del fuoco sono intervenuti per spegnere un incendio che si è sviluppato nell’area del mercato ortofrutticolo di Verona. Sul posto sono stati necessari interventi tempestivi per domare le fiamme che hanno interessato alcuni furgoni presenti nell’area. L’incendio ha richiesto l’uso di attrezzature specializzate per mettere in sicurezza la zona e contenere i danni.

È scattato nella serata di martedì l’intervento dei vigili del fuoco per un incendio divampato nell'area del mercato ortofrutticolo di Verona. Intorno alle ore 22, quattro mezzi dei pompieri si sono diretti in via Sommacampagna, per domare le fiamme partite nel parcheggio e che hanno interessato.🔗 Leggi su Veronasera.it Auto a fuoco nella notte in via Villa Emma a Formigine, fiamme domate dai vigili del fuocoNella notte, le squadre del Comando dei vigili del fuoco di Modena sono intervenute in via Villa Emma, nel comune di Formigine per un incendio che ha... Leggi anche: Fiamme nella cucina di un appartamento in centro storico domate dai vigili del fuoco Temi più discussi: Furgoni in fiamme al mercato ortofrutticolo: domate dai vigili del fuoco; Incendio al mercato ortofrutticolo di Verona: distrutti tre furgoni e due camioncini; Monza, maxi rogo fa collassare un capannone: numerosi pullman e furgoni distrutti; Monza, maxi incendio in un capannone: in fiamme anche un pullman e dei furgoni, indagini sulle cause. Mercato ortofrutticolo in fiamme: furgoni distrutti nella notte a VeronaIncendio al Mercato ortofrutticolo di Verona: mezzi distrutti dalle fiamme che hanno illuminato a giorno il quadrante sud della città ... veronaoggi.it Campi Bisenzio, furgone in fiamme nella notteFurgone in fiamme nella notte a Campi Bisenzio. I Vigili del fuoco sono intervenuti alle 2:15 nel comune di Campi Bisenzio in Via del Paradiso, per l'incendio di un furgone . 055firenze.it Rubava durante le consegne dei fattorini, preso ladro seriale di furgoni Leggi qui: https://www.tusciaweb.eu/2026/04/manette-ladro-seriale-furgoni-rubava-le-consegne-dei-fattorini/#gsc.tab=0 - facebook.com facebook