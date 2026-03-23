Catania | primo squillo di Bruzzaniti primo gol subito Solo 1-1 contro il Casarano
Una partita che racconta di una squadra in trasformazione, ma ancora lontana dall’essere pienamente plasmata secondo i dettami del nuovo tecnico Esordio dal sapore amaro per William Viali sulla panchina del Catania, che al Massimino non va oltre l’1-1 contro il Casarano. I rossazzurri sbloccano la gara nella ripresa grazie al primo centro in maglia etnea di Bruzzaniti, ma vengono raggiunti nel finale (rete di Ferrara) su errore di Pieraccini, incassando la prima marcatura casalinga della stagione. Una partita che racconta di una squadra in trasformazione, ma ancora lontana dall’essere pienamente plasmata secondo i dettami del nuovo tecnico. Il Catania crea, spinge, costruisce occasioni, ma sotto porta - come in passato - paga una certa mancanza di cinismo, elemento che finisce per pesare nell’economia del risultato. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it
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