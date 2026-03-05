L' Esorcista | primo ciak per il film con Scarlett Johansson spunta un misterioso antagonista

Sono iniziate le riprese del nuovo film di “L'Esorcista” diretto da Mike Flanagan, con Scarlett Johansson nel ruolo principale. La produzione ha annunciato che una nuova attrice nel cast potrebbe interpretare un antagonista, contribuendo a cambiare la formula del classico. Le riprese si svolgono in diverse location, mentre la data di uscita è ancora da definire.

Al via le riprese dell'atteso reboot diretto da Mike Flanagan che romperà con la tradizione, una new entry nel cast potrebbe avere un ruolo da villain. Hanno preso il via le riprese del nuovo capitolo della saga de L'esorcista diretto da Mike Flanagan. Dopo il flop de L'esorcista - Il credente, Blumhouse ha scommesso sul regista di Hill House e The Life of Chuck per dare un colpo di spugna al passato percorrendo nuove strade grazie all'arrivo della star Scarlett Johansson. E mentre il cast si arricchisce in continuazione di nuovi nomi, l'ultimo arrivo potrebbe avere un ruolo da antagonista secondo l'Hollywood Reporter. Chi è il misterioso antagonista nel nuovo L'Esorcista? Intitolato (provvisoriamente?) The Exorcist: Martyrs, il nuovo capitolo della saga ispirata al romanzo di William . 🔗 Leggi su Movieplayer.it

