Primo anticipo d' estate su Novara e Vco | nel week end massime fino a 31 gradi

Nel fine settimana, il territorio di Novara e del Verbano-Cusio-Ossola sperimenterà un aumento delle temperature, con massime che raggiungeranno i 31 gradi. Dopo alcuni giorni caratterizzati da pioggia e temperature vicino alle medie autunnali, le previsioni indicano un cambiamento del clima, con il ritorno del caldo. Le condizioni meteorologiche sono destinate a migliorare, consentendo condizioni più stabili e soleggiate nel corso del fine settimana.

Dopo la pioggia e le temperature quasi autunnali che hanno caratterizzato la prima parte di maggio, nel novarese e Vco è in arrivo un primo accenno di estate. Nei prossimi giorni è infatti previsto tempo soleggiato con temperature che potranno anche superare i 30 gradi.Sole e caldo almeno fino al. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

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