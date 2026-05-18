Un rappresentante dello Kentucky ha accusato una lobby pro-Israele di aver spinto circa 20 milioni di dollari contro di lui. La discussione si concentra anche sui potenziali rischi dei deep fake nel contesto elettorale dello stato, sollevando preoccupazioni sulla manipolazione delle informazioni. Inoltre, sono stati identificati alcuni miliardari come finanziatori principali della campagna avversa al politico, anche se non sono stati forniti dettagli sui loro nomi. La vicenda coinvolge questioni di denaro, influenza politica e tecnologia.

? Punti chiave Come possono i deep fake influenzare il voto nel Kentucky?. Chi sono i miliardari che finanziano la campagna contro Massie?. Perché Donald Trump ha definito traditore il deputato Massie?. Cosa accadrà al Partito Repubblicano se Massie vincerà le primarie?.? In Breve Sondaggi Quantus Insights indicano Gallrein al 48,3% contro il 43,1% di Massie.. Miliardari Miriam Adelson, Paul Singer e John Paulson finanziano la campagna di Gallrein.. Lobby pro-Israele hanno stanziato 20 milioni di dollari per contrastare il deputato.. Deep fake su Massie con Ocasio-Cortez e Omar usati per manipolare l'elettorato..? I dati Secondo Eurostat, la variazione trimestrale del PIL italiano: 0,2% (Q1 2026). 🔗 Leggi su Ameve.eu

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Grok Names THOMAS MASSIE As Congressman!

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