A Napoli, martedì 14 aprile alle 18, si terrà l’evento “Siamo fatti di memoria, 100 anni di Dario Fo” presso la Fondazione Il Canto di Virgilio. La manifestazione combina musica e teatro per celebrare il centenario della nascita dell’artista. L’iniziativa si svolge in una cornice culturale dedicata al ricordo e alla memoria di Dario Fo.

Martedì 14 aprile, alle ore 18, la Fondazione Il Canto di Virgilio a Napoli ospiterà un evento intitolato Siamo fatti di memoria, 100 anni di Dario Fo. L’iniziativa, promossa dall’Associazione Nuove Nacchere Rosse con il supporto della Fondazione Fo Rame, di Colonnese Editore e della Fondazione Il Canto di Virgilio, mira a celebrare l’eredità artistica e l’impegno civile del grande artista attraverso musica e parola. Un legame storico tra teatro e tradizione popolare campana. Le radici di questo appuntamento affondano in un sodalizio nato quasi quarant’anni fa tra la cultura teatrale internazionale e le espressioni musicali locali. Nel 1977,...🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Napoli celebra Dario Fo: musica e teatro per un secolo di memoria

Martina Franca celebra Dario Fo per la Giornata Mondiale del TeatroTarantini Time QuotidianoMartina Franca si prepara a celebrare la Giornata Mondiale del Teatro con un’iniziativa dedicata alla valorizzazione delle...

Leggi anche: Giullare da Nobel, il secolo di Dario Fo. Il coraggio di reinventare il teatro