Prezzi carburanti quanto costano oggi benzina e diesel

Oggi i prezzi dei carburanti sono influenzati dalla crisi in Medioriente. La benzina e il diesel si trovano entrambi sotto i 2 euro al litro in modalità self service. Non ci sono variazioni significative rispetto ai giorni scorsi, con i prezzi che rimangono stabili in molte aree del paese. La situazione rimane sotto osservazione, ma al momento non si registrano aumenti o riduzioni importanti nel costo dei due carburanti.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

I prezzi dei carburanti continuano a risentire della crisi in Medioriente. Quanto costano oggi benzina e diesel? Tutte e due si mantengono al di sotto dei 2 euro al litro in modalità self service. I prezzi medi dei carburanti di oggi mercoledì 20 maggio 2026 sono riportati dal ministero delle Imprese e del made in Italy, in base agli ultimi dati rilevati dall’ Osservatorio sui prezzi dei carburanti dello stesso ministero. Il prezzo medio sulla rete stradale nazionale del self service. benzina: 1,961 euro al litro. diesel: 1,980 euro al litro. Il prezzo medio sulla rete autostradale del self service. benzina: 2,044 euro al litro. diesel: 2,070 euro al litro. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Prezzi carburanti, quanto costano oggi benzina e diesel ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video prezzo carburante diesel benzina 2026 Sullo stesso argomento Carburanti, verso proroga taglio prezzi: quanto costano oggi benzina e diesel(Adnkronos) – Benzina e gasolio ancora in aumento oggi, con il rischio di nuovi rincari alla pompa dal 23 maggio quando tornerà l’accisa piena sui... Caro carburanti, prezzo benzina e diesel in aumento anche oggi: quanto costano al litro(Adnkronos) – Prezzi medi nazionali di benzina e diesel in aumento anche oggi giovedì 26 marzo 2026, anche se si vedono i primi movimenti al ribasso... Carburanti, verso proroga taglio prezzi: quanto costano oggi benzina e diesel x.com Benzina e diesel, il governo corre ai ripari? Rischio stangata sui carburanti e sciopero dei camionistiIl governo prepara la proroga degli sconti sui carburanti mentre cresce la protesta dei camionisti contro il caro diesel. blitzquotidiano.it Carburanti, verso proroga taglio prezzi: quanto costano oggi benzina e dieselTornano a salire i prezzi dei carburanti dopo 40 giorni di calo. Salvini annuncia la possibile proroga degli aiuti e nuovi interventi per gli autotrasportatori. adnkronos.com