Caro carburanti prezzo benzina e diesel in aumento anche oggi | quanto costano al litro

Oggi, giovedì 26 marzo 2026, i prezzi medi nazionali di benzina e diesel sono aumentati rispetto ai giorni precedenti. Nonostante alcuni segnali di lieve calo, i costi al litro restano più alti rispetto a ieri. Si notano anche i primi movimenti al ribasso e una diminuzione del divario tra i prezzi delle diverse compagnie petrolifere sul mercato italiano.

(Adnkronos) – Prezzi medi nazionali di benzina e diesel in aumento anche oggi giovedì 26 marzo 2026, anche se si vedono i primi movimenti al ribasso e si va riducendo il differenziale tra Eni e le altre compagnie. Stando alla consueta rilevazione di Staffetta Quotidiana, Eni ha aumentato di 2 centesimi al litro i prezzi consigliati di benzina e gasolio. Per Q8 registriamo un ribasso di 5 centesimi sulla benzina e di uno sul gasolio. Queste sono le medie dei prezzi praticati comunicati dai gestori all'Osservatorio prezzi del ministero delle Imprese e del made in Italy ed elaborati dalla Staffetta, rilevati alle 8 di ieri mattina su circa 20mila impianti: benzina self service a 1,743 eurolitro (+5 millesimi, compagnie 1,739, pompe bianche 1,750), diesel self service a 2,038 eurolitro (+16, compagnie 2,037, pompe bianche 2,039). 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

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