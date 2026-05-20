Previdenza | online il nuovo portale per gestire fondi e TFR

È stato inaugurato un nuovo portale online dedicato alla gestione dei fondi pensione e del TFR. Sul sito sono disponibili guide pratiche che spiegano come accedere e gestire i propri risparmi previdenziali. Sono presenti anche strumenti multimediali, come video e infografiche, per facilitare la comprensione delle varie opzioni. La piattaforma permette agli utenti di trovare informazioni aggiornate e di consultare facilmente le modalità di accesso ai servizi pensionistici.

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