Traghetti online | arriva il nuovo portale a zero commissioni

Un nuovo portale per la prenotazione di traghetti online entra nel mercato, offrendo un servizio senza commissioni. L’obiettivo è competere con i principali aggregatori internazionali, proponendo un’alternativa diretta per gli utenti che cercano biglietti marittimi. La piattaforma si presenta come un’opzione diversa per prenotare traghetti, cercando di cambiare le regole del settore digitale delle prenotazioni marittime.

Il mercato delle prenotazioni marittime vede l’ingresso di un nuovo attore digitale che punta a scardinare le logiche dei grandi aggregatori internazionali. Ticketferries.com, realtà nata all’interno del gruppo Taoticket, ha tagliato il traguardo del primo anno di attività offrendo un modello basato sulla totale assenza di costi aggiuntivi deve acquistare un biglietto per i traghetti. La piattaforma si è rapidamente affermata come un punto di riferimento per la consultazione delle rotte marittime in 21 Paesi tra l’Europa e il Nord Africa. Attraverso una tecnologia progettata con un approccio mobile-first, il portale permette di gestire ricerche massicce con velocità elevate, mettendo a disposizione degli utenti un confronto immediato tra 1.🔗 Leggi su Ameve.eu

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