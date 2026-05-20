Presi dopo l’assalto al bancomat della Baraccola ma i ladri non sono loro | prosciolti in quattro

Da anconatoday.it 20 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Quattro uomini accusati di aver fatto saltare un bancomat in via Grandi alla Baraccola sono stati prosciolti dal giudice dell’udienza preliminare. L’episodio è avvenuto nella notte tra il 27 e il 28 settembre 2019. I sospetti riguardavano un tentativo di furto con esplosivo, ma l’istruttoria ha portato alla loro assoluzione. La decisione è stata comunicata ieri, lasciando il procedimento senza ulteriori sviluppi nei confronti di questi imputati.

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ANCONA – Il giudice dell’udienza preliminare Alberto Pallucchini ha prosciolto ieri i quattro uomini accusati di aver fatto saltare il bancomat della Ubi Banca in via Grandi, alla Baraccola, nella notte tra il 27 e il 28 settembre 2019. Per tutti è stato disposto il non luogo a procedere per non. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

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