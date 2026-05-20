Presi dopo l’assalto al bancomat della Baraccola ma i ladri non sono loro | prosciolti in quattro

Quattro uomini accusati di aver fatto saltare un bancomat in via Grandi alla Baraccola sono stati prosciolti dal giudice dell’udienza preliminare. L’episodio è avvenuto nella notte tra il 27 e il 28 settembre 2019. I sospetti riguardavano un tentativo di furto con esplosivo, ma l’istruttoria ha portato alla loro assoluzione. La decisione è stata comunicata ieri, lasciando il procedimento senza ulteriori sviluppi nei confronti di questi imputati.

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ANCONA – Il giudice dell’udienza preliminare Alberto Pallucchini ha prosciolto ieri i quattro uomini accusati di aver fatto saltare il bancomat della Ubi Banca in via Grandi, alla Baraccola, nella notte tra il 27 e il 28 settembre 2019. Per tutti è stato disposto il non luogo a procedere per non. 🔗 Leggi su Anconatoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Leggi anche: Assalto al bancomat. Ladri? No, teppisti buontemponi Tentano l'assalto all’istituto di credito: bancomat sradicato, ma i ladri fuggono a mani vuoteLEQUILE –Ennesimo assalto a un bancomat: danni ingenti, ma i ladri sono costretti alla fuga senza bottino. Donald #Trump: Mi è stato chiesto dall’Emiro del Qatar, Tamim bin Hamad Al Thani, dal Principe Ereditario dell’Arabia Saudita, Mohammed bin Salman Al Saud, e dal Presidente degli Emirati Arabi Uniti, Mohamed bin Zayed Al Nahyan, di SOSPENDERE il n x.com Assalto armato in una sala slot a Borgomanero: ferito il gestore, presi i rapinatoriDue uomini di 33 e 36 anni sono stati arrestati dai carabinieri con l’accusa di rapina pluriaggravata e lesioni personali gravissime dopo l’assalto a una sala slot avvenuto nella notte tra il 17 e il ... varesenews.it Supermercati presi d’assalto nella notte dopo estensione zona rossa, Governo ribadisce: non fateloSupermercati notturni presi d’assalto, file di carrelli fino al parcheggio. Carrelli della spesa in fila davanti ai supermercati. Il timore, dopo il decreto del governo che ha limitato gli spostamenti ... affaritaliani.it