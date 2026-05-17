Assalto al bancomat Ladri? No teppisti buontemponi
Nella notte tra il 15 e il 16 maggio, un bancomat vicino all’Eurospar di Vipiteno è stato preso di mira da un gruppo di individui. I carabinieri locali ritengono che non si sia trattato di un furto, ma di un atto mirato a creare danni, e affermano che i responsabili sono stati in grado di portare a termine il gesto con successo. L’intervento delle forze dell’ordine ha avviato le indagini per identificare i soggetti coinvolti in questo episodio.
Furto? Macché, volevano solo fare del danno; e ci sono pure riusciti. È ciò di cui sono fermamente convinti i carabinieri di Vipiteno a seguito del grave atto che ha subito il bancomat installato nei pressi dell’Eurospar della cittadina altoatesina nella notte tra il 15 e il 16 maggio.Vandalismo. 🔗 Leggi su Trentotoday.it
08 DICEMBRE 2025 - PALAGIANO (TA) - ASSALTO AL BANCOMAT. INDAGINI IN CORSO
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