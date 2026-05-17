Assalto al bancomat Ladri? No teppisti buontemponi

Nella notte tra il 15 e il 16 maggio, un bancomat vicino all’Eurospar di Vipiteno è stato preso di mira da un gruppo di individui. I carabinieri locali ritengono che non si sia trattato di un furto, ma di un atto mirato a creare danni, e affermano che i responsabili sono stati in grado di portare a termine il gesto con successo. L’intervento delle forze dell’ordine ha avviato le indagini per identificare i soggetti coinvolti in questo episodio.

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