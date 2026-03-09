Tentano l' assalto all’istituto di credito | bancomat sradicato ma i ladri fuggono a mani vuote

A Lequile, un tentativo di furto ai danni di un istituto di credito si è concluso con il tentativo di sradicare un bancomat. I ladri hanno causato danni ingenti, ma sono fuggiti senza riuscire a portare via nulla. L'episodio si è verificato questa notte, lasciando sconcerto tra i residenti e le forze dell'ordine.

LEQUILE –Ennesimo assalto a un bancomat: danni ingenti, ma i ladri sono costretti alla fuga senza bottino. È accaduto la scorsa notte a Lequile, ai danni della filiale del Credito cooperativo di Leverano in via San Pietro in Lama. Secondo quanto ricostruito fino ad ora, i malviventi hanno preso di mira l’area self della banca, riuscendo a danneggiare gravemente le porte d’ingresso per ricavarsi un accesso. Una volta all'interno, sono riusciti a estrarre il bancomat dal suo alloggiamento, pronti a caricarlo e fuggire. Ma per ragioni ancora in fase di accertamento, il piano è fallito: il forziere è stato abbandonato sul posto e i ladri si sono dileguati prima dell'arrivo delle forze dell'ordine. 🔗 Leggi su Lecceprima.it Articoli correlati Nuovo assalto ad uno sportello bancomat: ladri via a mani vuoteTempo di lettura: < 1 minuto Questa mattina i carabinieri della stazione e della sezione radiomobile di Castello di Cisterna sono intervenuti in via... Pomigliano, assalto notturno alla BNL: fanno esplodere l’ATM ma fuggono a mani vuoteTentato furto nella mattinata di oggi, giovedì 8 gennaio, a Pomigliano d’Arco, dove i carabinieri della sezione radiomobile e della stazione di... Assalto al bancomat: ladri in fuga a Trevico Tutti gli aggiornamenti su Tentano l'assalto all'istituto di... Temi più discussi: America's Cup a Bagnoli, tensioni tra manifestanti e agenti. Tentano l’assalto: poliziotto ferito; Il tubo invisibile lungo un chilometro: ecco come rubavano il cherosene a Fiumicino; Iran, Baghdad: centinaia iracheni tentano assalto zona ambasciata Usa; Tentano una rapina al centro commerciale, ma trovano un carabiniere e un finanziere fuori servizio: bloccato uno dei malviventi. America's Cup a Bagnoli, tensioni tra manifestanti e agenti. Tentano l’assalto: poliziotto feritoHanno aspettato l’arrivo della giunta al completo, dei componenti di tutta la struttura commissariale e l’arrivo del sindaco Gaetano Manfredi per lasciare la base operativa di ... ilmattino.it Vetrina presa a martellate ma l’assalto notturno alla fioreria fallisceNel mirino il negozio in via dei Cipressi, tentano di sfondare il vetro ma non ci riescono e fuggono. Danni per migliaia di euro ... latinaoggi.eu Folle fuga a 200 chilometri orari sull'Asse Mediano di Napoli, tagliando la strada alle altre vetture per sfuggire ai carabinieri che li inseguono. Braccati dai militari, tentano anche di speronarli e si dileguano, ma vengono poi rintracciati e arrestati - facebook.com facebook Settimo Torinese, tentano di rubare candele e batterie per auto per un valore di 15 mila euro: fermate quattro persone x.com