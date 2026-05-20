Presentazione e firmacopie del romanzo ' Mani Cattive' di Luca Poli

È stato presentato e firmato copie del nuovo romanzo dell'autore pisano, intitolato ‘Mani Cattive’. Il libro, che segna un cambiamento verso atmosfere di suspense, mistero e suggestioni gotiche, è stato pubblicato di recente. L'evento si è svolto in una libreria della città, con la presenza dell'autore che ha firmato le copie ai lettori. La presentazione è stata accompagnata da alcune letture tratte dal testo, che ha suscitato l'interesse di chi ha partecipato.

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